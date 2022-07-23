新北市長侯友宜21日在臉書PO出了一張「改變的勇氣」的照片，被綠營解讀成選總統的「起手式」，對此民進黨新北市長候選人林佳龍今(23)日受訪時，酸這則貼文「大家乍看還以為是我發的」，指出改變一般挑戰者會用的口號，更強調改變就是換市長，換人做就是改變的開始。

今天林佳龍前往新北市泰山區的頂泰山巖參拜受訪表示，改變就是Change，那Change當然就是要換人做，這是一般挑戰者會用的口號，所以大家一看到時，一度以為是自己這次競選的主軸。

他說，之前提過新北大翻新，就是大改變，新北市已經給新北市長侯友宜12年的時間，該做的、能做的，相信也都做了。

提到泰山區塭仔圳改造被侯友宜視為重要政績，更稱是國門之都，林佳龍表示，不管是舊城區的再生，還是新地區的重劃，一定要以人為本。

他說，現在最重要的是發展智慧城市，對於必要的重劃要做好，才可以讓所有的人提高生活品質，而且這個重劃不是只要高樓大廈就好，而是要規劃成一個宜居城市，在既有的基礎上打造智慧城市，包括智慧交通、智慧停車、智慧建築還有智慧的環境監測，除了硬體之外，讓軟體的服務品質也可以大大提升。

林佳龍強調，城市的進步是一場接力賽，要一棒接一棒，改變就要來換新，讓新人帶動新政，由自己來接棒，再用衝刺的速度推動城市的發展，換人做就是改變的開始，改變也不需要太大的改變，只要換一個市長，就可以做到「新北大翻新」這樣的改變。