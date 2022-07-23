民進黨終於敲定雙北市長提名人選，前交通部長林佳龍最後點頭願意出戰新北市長，蔡英文也總算鬆了一口氣，林佳龍突然鹹魚翻生，從破壞小英布局的搗蛋鬼變成救黨英雄，成為全黨相挺的對象，對林佳龍而言可以說是失之東隅，收之桑榆。

蔡英文直接欽點、議員參選人歡欣鼓舞，但林佳龍的快樂似乎也不長久。林佳龍之所以不願插旗新北市的原因，除了不願意在新北市與侯友宜硬碰硬、希望在台北市透過三腳督漁翁得利之外，蘇系在新北市盤根錯節的扎根也是林佳龍不願輕言參選的原因之一。雖然蔡英文要求黨內上下全力支持林佳龍，林佳龍也多次擺出低姿態希望能把蘇貞昌請出山，但蘇貞昌只願意幫忙站台助講，不願意擔任競選總部榮譽職，雙方的關係似乎還是沒有改善。

蘇貞昌自從脫離福利國連線自立門戶以來，在黨內權力角逐的合作對象就是新潮流系以及薛凌領軍的綠色友誼連線，成為黨內言之鑿鑿的新蘇連，而這樣的結盟也讓蘇貞昌擔任民進黨主席期間擁有穩定的權力基礎。而游錫堃與林佳龍在過去立委選舉由於11寇事件等問題，與新潮流交惡，之後游錫堃與扁系以及舊美麗島系組合成龐大但鬆散的正國會，與新潮流和蘇貞昌打對台。

蔡英文當選總統後，圍繞在身邊的蘇嘉全、陳明文、洪耀福、黃承國等人集結成英系，任何派系有權位方面的要求都必須通過蔡英文與英系這關，無論是蘇貞昌或是林佳龍，偏偏這兩位派系領袖都不排斥向蔡英文乞討權位。蘇貞昌擔任行政院長、林佳龍擔任交通部長的安排，更讓蘇貞昌與林佳龍結下更大的樑子，蘇貞昌透過收回11職等以上公務員的任命擋下了林佳龍的大部分人事安排，雙方對此多有齟齬。

如今林佳龍透過接受徵召參選新北市長的方式重返政壇核心，直接插旗蘇系地盤核心，這點肯定讓蘇貞昌與新潮流系不是滋味。尤其前陣子的市議員黨內初選與主委選舉，正國會聯手湧言會擠下蘇系新人，雙方之間的牙齒印還沒褪下。但因為總統強力徵召林佳龍，英系大將林錫耀也出馬坐鎮競選總部，蘇貞昌與新系就算多所不滿，在大格局下也必須歸隊，這就是政治現實。

新北市本來就是蘇系與正國會各有擅場的地方，這和蘇貞昌與游錫堃透過大選扎根不無關係，林佳龍參選新北市長對正國會有正面效果，但這肯定對蘇貞昌不利。如果年底選後蘇貞昌離開行政院長之位，蘇系就要失去最大的行政資源，屆時蘇系要如何繼續運作、和新系要如何合作都會是新的課題。（作者為台灣國際戰略學會研究員）