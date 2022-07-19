南韓女團TWICE出道7年依舊擁有超高人氣，9名成員各具特色，出道後積極推出新作品、新專輯並展開世界巡演，受到全球粉絲熱烈歡迎。所屬公司JYP娛樂日前才剛宣布TWICE全體續約的好消息，打破韓團著名的「7年魔咒」，最新日文專輯《Celebrate》的主打歌MV也隨後曝光。TWICE雙喜臨門，本應讓粉絲雀躍不已，不料卻有人發現，台灣成員周子瑜在新歌MV中只有短短9秒的特寫鏡頭，認為續約後公司竟又一次出現不公平待遇，為子瑜打抱不平。

TWICE將在27日發行日本出道5周年紀念專輯《Celebrate》，預告釋出令粉絲超級期待，同名主打歌〈Celebrate〉MV也在15日搶先公開，充滿活力元氣的曲風以及成員們的完美演出，廣受外界好評。不過卻有粉絲眼尖發現，身為TWICE「忙內」的周子瑜在MV中只有大約9秒鏡頭，甚至明明是她在唱歌，卻切換到其他成員的畫面。問題一被點出，在各大平台引發不少網友熱議，也令部分粉絲相當不滿，為子瑜與公司續約感到不值。

TWICE台灣成員周子瑜在新歌MV中的鏡頭分配再次引發網友討論。（圖／thinkaboutzu IG）

事實上，有關子瑜「待遇差」的話題已經不是第一次在網路掀起討論，過去就曾發生「團體照多被安排在後面位置」、「日本官方推特打錯名字」、「花絮獨漏子瑜個人畫面」等爭議。這次新歌MV公開後，針對子瑜的鏡頭分配，有網友留言說：「子瑜鏡頭真的少得可憐。」、「這個鏡頭和存在感是非常不理解的程度。」、「JYP到底怎麼讓子瑜答應續約的？」、「還以為周子瑜沒參加這次回歸呢。」不過也有另一派網友表示，成員人數多的團體要做到完全公平不太可能，沒必要斤斤計較MV秒數或歌詞占比，更往上牽扯到續約利弊。