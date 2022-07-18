已淡出螢光幕多年的崔麗心，年輕時是「校園十大美女」之一，進入演藝圈後還2度獲金鐘獎綜藝節目主持人獎。近日，她和丈夫（中視前導播李振稼）一起出席某傳銷公司的聚會，59歲近況跟著曝光。

崔麗心和老公李振稼本月初受邀參加某傳銷活動，分享創業近20年的心路歷程，照片中，崔麗心染著霧灰色的及肩短髮，配戴黑框眼鏡和粉色口罩，身穿白色短袖襯衫和黑色長裙，打扮和穿衣風格與時下年輕人無異；而崔麗心拿著麥克風認真開講的時候，一旁的丈夫李振稼雙手環抱胸前，神情也是相當專注。

活動結束前，自稱崔麗心學妹的女性找她合照，留下珍貴的合影，畫面中，脫下口罩的崔麗心，僅管臉部出現歲月留下的自然痕跡，但招牌的露齒笑容，跟年輕時完全一樣，昔日女神光采絲毫未黯淡。

感謝夥伴行潔，讓大家能有幸與家喻戶曉金鐘獎主持人崔麗心與先生李振稼導播，一同見面聊美安事業。 崔麗心與美安的開始，僅是美安產品的愛好者，從未想過要經營。在事業當紅之際，想著已經累積足夠的財富了，就與先生一同移民加拿大，但沒想到的是，通貨膨... 由成美健康集團發佈於 2022年7月4日 星期一

崔麗心曾是北一女的儀隊分隊長，考上淡江法文系後，她因參加節目《強棒出擊》被星探注意，並被雜誌《大人物》列為「校園十大美女」之一，堪稱現在的宅男女神；不過，崔麗心曾想轉當空服員，因近視度數太深而打消念頭，繼續在演藝圈打拚，主持的節目《女人女人》5度入圍、2度獲金鐘獎，成績相當亮眼；後來她跟大10歲的中視導播李振稼結婚，婚後生下一對子女，一家曾移民到加拿大，現在一半時間在溫哥華，一半時間回台灣陪爸媽和婆婆。