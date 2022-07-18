香港天王劉德華出道41年，不只唱作俱佳，作品橫跨大小螢幕，近年還跨足當電影監製，劉德華的人品也讓人稱讚，他過去就曾大方提到，拍床戲時難免會起生理反應，不過他事先都會和女方溝通，避免對方不舒服，同時，劉德華被問到對誰「有感覺」時，劉德華也全都說了。

劉德華拍過無數電影，難免會遇到床戲，劉德華過去就曾透露，過去和女星張曼玉合作拍《旺角卡門》時，就有一場大尺度的床戲，導演不准兩人穿內衣或底褲，劉德華下身只裹著一條毛巾，而張曼玉則是穿著薄紗真空上陣，完全看得到真實身材，劉德華則依劇本要求、表現出「想再享受一次激情」的曖昧感，那場戲至今仍讓他印象深刻，大讚張曼玉真的很性感。

劉德華、張曼玉1988年合作《旺角卡門》。（圖／取材自微博）

而在劉德華合作的女明星中，他就表示，葉德嫻最有母愛，陳玉蓮讓他心動，梅艷芳是最哥兒們的，關之琳是最漂亮，張曼玉則是風情萬種「我認為在那麼多人裡面，她（張曼玉）是最性感的。」

其實，劉德華就曾大方承認，在片場和女明星拍床戲時，也會不小心起生理反應，不過他事先都會和女方溝通，避免對方不舒服，但當劉德華被問到對方是哪位女明星時，他則害羞又幽默表示不能說，「因為沒有（反應）的那些很尷尬」，高EQ回答展現天王風範。