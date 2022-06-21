港星張曼玉是國際級的華人影后，曾獲得柏林影展、坎城影展影后的殊榮，還擁5座香港電影金像獎、4座金馬獎最佳女主角獎，張曼玉演藝成績無人能敵，不過港星黃一山近日就大爆張曼玉過去「丟人的事」，指張曼玉當年大方自嘲被攝影師痛罵不會演戲的過往，女神不但沒生氣，反而還透露她因此發憤練演技。

港星黃一山是幕後工作人員出身，主持、訪問過許多大咖，黃一山近日就在抖音拍片提到，張曼玉在國外長大，個性就像外國人一樣我行我素，但她從不擺架子，黃一山接著就出賣張曼玉過去「丟人的事」，表示他當年主持《娛樂新聞眼》時，張曼玉一看到攝影師就大聲喊出對方的名字，但攝影師臉色卻很凝重，看起來相當緊張。

張曼玉接著大方說，自己當年剛踏進演藝圈拍《新紮師兄》時，因為常NG，就是被同一位攝影師兇：「不會演戲！愚蠢」，讓張曼玉從此發憤學演戲，果然皇天不負苦心人，讓她成功躍昇為影后，不過張曼玉也不介意自己被飆罵的過往，見到同一位攝影師時，甚至還大方拿出來自嘲，黃一山當時看著已是影后的張曼玉大方說超糗往事，一邊看著攝影師臉色越來越凝重，強烈對比讓他忘不了。

黃一山也說：「但張曼玉講出來的時候，是非常開心、像開玩笑那樣」，大讚張曼玉就是一個直接、爽朗的人，「人長得漂亮，演技了得，而且毫無架子，堪稱星中之星」，最後，黃一山不忘大讚張曼玉常挑戰自己，「有一次我聽她唱歌，真的是走音，但是不重要，因為張曼玉就是一個那麼可愛的人」。