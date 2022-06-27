國民黨台北市長參選人蔣萬安今在中廣開新的節目「Team Taipei聽台北」，7月1日起，每周五傍晚 5 點與北市議員暢談台北市政。蔣萬安強調，會端出實質的牛肉。

蔣萬安、中廣董事長趙少康、北市黨部主委黃呂錦茹與議員參選人出席開播記者會。蔣萬安感謝趙少康願意提供機會平台，透過平台跟大家分享北市未來的願景，不只他、議員，大家都是台北隊，為台北未來共同努力，接下來請大家拭目以待，不只是擘劃願景，也會端出實質的牛肉。

黃呂錦茹說，距離投票還有五個月，還要積極去了解各議員所看到選區的問題，跟蔣萬安在節目探討，民眾也可以用線上的方式共同研究，蔣萬安要選市長，勢必要當所有議員的母雞，用這種方式跟議員公開探討市政。

另外，對於北市副市長黃珊珊挖牆腳，是否要化解心結，避免國民黨分裂？蔣萬安表示，選舉就是要爭取各方支持的力量，我想也沒有所謂的心結，黨內的溝通永遠不嫌多，不管是里長、各個議員參選人，都持續在溝通，年底大家有共同目標，就是要打贏這場選戰，大家放下各自的歧見打團體戰，大家都是台北市隊。

黃呂錦茹則說，在一個團體有競爭是很正常的，剛剛有人問說趙少康是戰鬥藍，其實國民黨有時候缺的是戰鬥的力氣，蔣萬安回答事情的時候跟柯P不一樣，他是有條不紊，因為他是法律人，是年輕人，柯P年紀比較大、倚老賣老，而且嘴巴常常說出如脫口秀讓大家開心的話，趙少康針對問題明確的、很快的用很犀利的方式來解答，蔣、趙兩個人其實是不一樣的典型，但是也是藍軍很好的力量。

黃呂錦茹強調，不怕藍軍年輕人在基層裡面分裂，那是少數的1、2個，藍營的市議員也跟我們有很大的溝通，他一再表示是因為黃珊珊去找他，不得不跟她有溝通，他一再的在公開或私底下都表示他是支持國民黨、支持蔣萬安。