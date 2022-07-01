國民黨提名年底桃園市長參選人時引發爭議，黨主席朱立倫被爆出曾嗆有意參選的前台北市議員羅智強要「魚死網破」，引發「朱羅之亂」。不過，兩人6月底在資深媒體人趙少康的邀約下共進晚餐，趙昨(6月30日)也在臉書透露「氣氛輕鬆融洽」。相關消息曝光後，引發網友熱議，有不少人說「羅議員比我想像中更大器」。

至於三人在該場餐敘中聊了什麼?趙少康透露，朱立倫分享很多訪美的收穫，也當面再三表達他對羅智強非常重視，盛讚智強的戰力強大，有優異的「空戰」優勢，直說未來有不少地方需要智強兄協助，期待年底選戰都可以多多幫忙，羅也表達自己樂於提供協助。

趙少康更喊話，為了國家為了人民，國民黨必須團結，2022、2024如果輸了，就是一場空，羅、朱二人破冰只是第一步。對此有不少網友都在趙少康臉書貼文留言，已有超過400則討論，不少人表示，「團結一心贏的勝利」、「羅智強的大氣度讓人讚賞」、「真的要團結…不要私心分裂了」、「不團結就等死」、「別再讓綠撿便宜」、「有團結オ有希望」。