民進黨立院黨團副書記長王美惠。（葉書宏攝）

第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉行，台北市長柯文哲也認為上海、北市的雙城論壇應續辦，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（7日）表示，無論台灣由哪個政黨執政，政府對政府的對話，才是正確、合適的方式，呼籲國民黨跟民眾黨、柯市長應該要停辦這些論壇。

民進黨立院黨團今開「兩岸政府對談才是正途」記者會。鄭運鵬表示，國民黨要跟對岸進行海峽論壇，柯市長也認為應該要繼續辦雙城論壇，民進黨要提出嚴肅正確的呼籲，全世界政黨政治、民主政治、國家與國家間正常往來，台灣跟中國之間最正確的應是政府與政府之間的對談，這才是正途。

他強調，全世界沒有政黨可以跨越國家的分際和立場，去跟另一個國家的政黨或政府對談，這都是不對等的，雖不能說是出賣國家的行為，但會造成國際誤解及兩國秩序混亂。

鄭運鵬表示，國民黨很多幹部為了選舉提醒主席朱立倫不要參加海峽論壇，去年朱主席是透過視訊方式給予祝福，也有幹部稱應該要去，海峽論壇邁入第14屆，國民黨每次都是以政黨身分過去對岸，今年若為了選舉或因朱主席訪美行程剛結束，朱主席看似要改走親美路線，若是選舉因素考量，這就是騙票的行為。

他強調，不同國家政黨之間的交流不應該繼續，國民黨應該要呼籲共產黨讓兩岸之間變成政府對政府的對談，無論誰執政都應該尊重台灣的執政者。

鄭運鵬表示，在野黨開了後門，國民黨執政時用黨對黨的平台，才會造成中國不跟台灣政府談，「這些論壇可以取消，應該是政府跟政府之間談。」俄、烏兩國即使在戰爭還是可以對談，任何政黨都不能跳過國家主權，走小路、開小門的作法，只會讓兩岸關係沒辦法進入正常狀態。

他呼籲，國民黨跟民眾黨、柯市長應該要停辦這些論壇，即使民進黨是執政黨，黨內任何人也無法資格代表台灣、代表中華民國去跟對岸談，只有政府與政府間的對談。

民進黨立院黨團副書記長王美惠表示，中國現在的做法，便是不斷透過欺壓台灣農漁民的心血，來試圖打擊台灣。從去年開始，鳳梨、蓮霧、石斑魚、白帶魚、竹筴魚，到現在的芒果無一倖免。連包裝被驗出新冠肺炎病毒，這種國際無法接受的說法，都成為中國的理由。

她批評，對岸始終拿不出相關證據，更可以合理懷疑，是不是中國境內疫情太嚴重，反過來感染台灣的水果？對岸銷毀相關農漁產品，如此糟蹋食物，是要「被雷公打死」的行為。這些產品都是台灣農漁民，辛辛苦苦培育長時間的心血結晶，不應該如此被糟蹋。