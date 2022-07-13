近期半導體龍頭大廠陸續公布第二季財測，台積電(2330)法說即將登場，兆豐投信認為，晶片需求受到元宇宙、5G、各式智慧載具等題材支撐，半導體產業呈現剛性需求，科技股震盪將逐漸鈍化。

根據工研院產科國際所指出，全球第二、三代半導體市值從疫情前的2018年約270億美元，擴張至2030年將上看435億美元，半導體市值成長將擴大各企業獲利空間。

根據統計自2020年~2022年迄今，台灣半導體產業成長率約有二、三成，呈現雙位數表現，相對領先於全球市場，特別是台灣市場擁有從上游設計、中游晶圓代工、下游封裝測試完整的半導體產業鏈，更是以中、上游最具成長動能。IDC甚至預測，台灣晶圓代工市場到2025年的全球產值比重預計拉高至68%，上、中、下游均可望受惠。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊指出，半導體中游的晶圓製造領域，具備先進製程及特殊製程的技術價值，擁有產業投資獨特性。兆豐00913採用台灣晶圓製造指數，掌握半導體中游比重高達65%，如晶圓代工，再加入上游的IC設計等，中、上游比重累計超過八成，且100%投資在台的企業廠商，減少KY股可能出現的風險，為投資人抓緊晶圓製造的主流投資地位，也強化指數的穩定度，值得投資人開始以單筆分批加碼方式搶進場。

兆豐投信看準撥雲見日、進場時機將至，並搭上台灣唯一晶圓製造ETF的投資甜蜜時點，推出兆豐特選台灣晶圓製造ETF(00913），將於7月21日~26日募集。