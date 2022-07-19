韓國教育部與企劃財政部等多個部門，19日聯合發佈培養半導體人才的方案，將在未來10年培養15萬名半導體專業人才。根據方案，大學院校半導體相關專業招生名額最多將增至5,700人。
教育部長朴順愛表示，政府將放寬大學院校相關專業招生名額的限制，只要滿足科系設立和擴大招生所需的教師數量條件，便可允許擴張，在教學大樓、校區等其他指標上大幅放寬要求。
據估計，韓國半導體從業人數目前約17.7萬人，2032年將增至約30.4萬人。
韓國教育部與企劃財政部等多個部門，19日聯合發佈培養半導體人才的方案，將在未來10年培養15萬名半導體專業人才。根據方案，大學院校半導體相關專業招生名額最多將增至5,700人。
教育部長朴順愛表示，政府將放寬大學院校相關專業招生名額的限制，只要滿足科系設立和擴大招生所需的教師數量條件，便可允許擴張，在教學大樓、校區等其他指標上大幅放寬要求。
據估計，韓國半導體從業人數目前約17.7萬人，2032年將增至約30.4萬人。
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