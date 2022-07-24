美日政府將舉行「日美經濟政策磋商委員會」（經濟版2＋2）首次會議，雙方外交和經濟閣僚均會參加。有鑑於在高科技領域崛起的中國，美日將從經濟安全的角度出發推進合作。雙方將就新一代半導體等尖端技術的研究開發、強化重要物資供應鏈等措施展開討論。據日本《讀賣新聞》報導，首次會議將於29日在美國華盛頓特區舉行。

據共同社報導，美日經濟版2＋2首次會議，預計日方由外務大臣林芳正和經濟產業大臣萩生田光一、美方由國務卿布林肯和商務部長雷蒙德參加。由於俄烏衝突與七國集團（G7）的對俄制裁導致全球經濟加速分化，日美因此針對中俄，將致力於打造基於自由貿易的經濟秩序。

報導預估，美日將圍繞在人工智能（AI）等各方面預計更具用途的新一代半導體，討論攜手研發的相關議題。關於以往類型的半導體，有鑑於經濟活動因新冠疫情導致全球性供不應求的問題，將擬定相關對策，以免日後遭遇突發事態和災害時斷供。

此外，在此次會議上，日方考慮到俄烏衝突使俄產液化天然氣（LNG）難以確保穩定供應，還可能勸說美國增產天然氣。