台灣和南韓的產業及經濟內容很相近，值得注意的是，韓國6月出現貿易逆差，已連續3個月都出現赤字。財信傳媒董事長謝金河分析指出，韓國經濟本來比台灣好很多，但這幾年卻明顯走下坡，主要原因是，韓國很多產業被大陸打得落花流水，在很多產業互相競爭下，拖累了國家的競爭力。

IMF預測台灣今年人均GDP大幅成長2200美元，達到3.6萬美元，可望一舉超越韓國，謝金河在《有夢上水》節目中表示，回顧2016年韓國人均所得超過3.2萬美元，當時台灣人均所得僅約2.66萬，今年台灣人均GDP將超越韓國，這是很大的變化。

謝金河進一步表示，韓國前總統文在寅當總統5年，下台之後面臨大陸興起、韓國衰退的情況，以韓國手機三星為例，過去在大陸市占率第一，現在三星逐漸沒落不行了，另外包括陸面板廠京東方也快速崛起。

謝金河說，韓國今年上半年的貿易赤字，逆差高達154億9600萬美元，他強調，過去韓國很少出現貿易逆差，一發生都很嚴重，首次韓國出現貿易逆差是1996年到1997、98年，亞洲發生金融風暴，第2次發生在2008年，韓國當時經濟也很差，而這次韓國出現逆差，反觀台灣5月是貿易順差230億6600萬美元。

謝金河文末總結，韓國很多產業被大陸打得落花流水，此外，台灣從低毛利朝向高附加價值，也是在經濟方面贏韓國的很大關鍵，舉例像是台灣很多IC設計公司，毛利率都在50%以上，台積電季度毛利率也都在50%以上。