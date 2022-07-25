台股加權指數25日開低在14,902.25點，權王台積電（2330）也開低在500元，壓抑指數表現，潤泰雙雄在淨值風暴之後，早盤股價往上，二線光學股也續彈，元宇宙指標股宏達電（2498）早盤黑翻紅，指數逼近萬五關卡出現震盪，下跌80餘點。

Snapchat通訊軟體開發商Snap Inc.、硬碟機大廠希捷財報遜於預期，再加上記憶體大廠美光遭看衰，衝擊社群媒體、科技及半導體類股下挫，美國四大指數22日全面收低。

道瓊工業平均指數7月22日終場下跌0.43％（137.61點）、收31,899.29點；周K線上漲1.95％。

那斯達克指數下跌1.87％（225.5點）、收11,834.11點；周K線上漲3.33％。費城半導體指數下跌2.55％（74.4點）、收2,842.41點；周K線上漲5.52％。

元富投顧指出，台股15500點整數關卡壓力大，短線來回震盪整理，短線已站上5和10日線，可布局強勢股。現階段選股，優先選擇跌深股或第二季財報績優股，操作觀念「型態突破買進或跌深股買進」方式，電子股包括台積電、聯發科、新唐、健策和威盛最具指標。

非電子部分，業績股和觀光股可觀察，包括富野、晶華、華園和長榮航是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。比特幣出現震盪，22,000萬美元附近觀察，美元指數107是觀察，目前震盪格局，未來續追蹤。

近期台灣股市隨美股起舞，OTC跌深彈，集中市場跟著彈，外資內資短時同調，未來台股持續反彈機會大。台股最重要的護國神山，台積電500元整數成短線多空，當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2,800億元附近，反彈才能持久。