宏達電（2498）終結虧損、重返榮耀之途停滯？宏達電第二季雖然毛利率連續第18個季度上升，但是或是受到華東封控影響，第二季稅後虧損7.5億元，已經連續第四個季度停滯在單季虧損7億多，每股虧損為0.91元，累積上半年每股虧損為1.83元。

疫情讓遠距上班、教學、開會成為日常生活一部份，企業對VR的接受度快速提高，宏達電的虧損也從2020年起明顯縮小，不僅2020年第一季宏達電稅後虧損16.58億元，比先前四個季度單季虧損都在20多億元來說進步許多，2020年第四季單季虧損更收斂至10.5億元，2021年第二季起單季虧損進一步下滑至10億元以下。

雖然疫情讓宏達電VR銷量增加，帶動毛利率上升、虧損減少，然而在去年第二季單季虧損僅有5.55億元、創下2018年第二季以來最佳紀錄後，宏達電的單季虧損便持穩在7億多元，今年第二季也是一樣。

宏達電公佈第二季財報，毛利率為39.2％、比第一季增加1.4個百分點，是連續第18個季度上揚，然而在上海、昆山封控讓宏達電4月營收遽降至上市以來新低點2.02億元下，第二季營收僅有10億元，季減10％、年減26％，在經濟規模不足下，營業淨損又放大至11.2億元，相當於本業分別比第一季、去年同期多虧0.8、0.7億元，第二季稅後虧損7.5億元，同樣比第一季的虧損7.56億元、去年同期的虧損5.55億元增加，第二季每股虧損為0.91元，累積上半年虧損為15.06億元，每股虧損為1.83元。

宏達電已經在6月下旬推出首款元宇宙手機，輕便型的元宇宙概念產品Flow也與電信業者合作搭售，宏達電預期首款元宇宙手機在台灣的銷量有機會高於去年的Desire 21 Pro，元宇宙手機預計7月在歐洲上市，今年稍晚也會前進日本市場。

另外，隨著各國解封、針對消費市場的VR硬體銷量開始下滑，不過宏達電透露，VR硬體銷量在B2B市場仍持續、穩定成長。至於宏達電能否藉由新產品上市重新啟動虧損逐季縮減的趨勢，仍有待觀察。