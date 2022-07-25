規模520億美元的的美國晶片法案(Chips Act)19日通過程序性表決，預計最快本周將過關，該法案目的在於促進美國與大陸在半導體產業上進行競爭。英國《金融時報》主編Gillian Tett撰文分析指出，即使晶片法過關，短期內美國也很難邁入晶片自主化，主因在於美國缺乏半導體人才，而且成本較高，台積電創始人張忠謀過去也曾透露，美國製造晶片的成本比台灣高出50％。

Gillian Tett提到，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）曾表示「晶圓廠未來將成為新的地緣政治籌碼」，而這番言論代表晶片已成為21世紀的戰略物資，也是未來地緣政治籌碼，而台灣目前幾乎掌控所有先進晶片生產，卻面臨大陸地緣政治威脅，令美國等西方國家感到憂心，半導體供應鏈正在往西方移動。

季辛格更感嘆，美國最初創造了半導體行業，但目前高達80%的生產位於亞洲，俄亥俄州共和黨參議員羅伯·波特曼也說，回顧30年前，世界上37%的半導體是在美國製造的，如今剩12%「而且走錯了路」。

因為成本較低，西方國家越來越依賴亞洲製造的晶片，美國正在扭轉此趨勢，德克薩斯州共和黨參議員約翰·科寧預估，美國如果未來無法獲得先進半導體晶片的供應，GDP（國內生產毛額）恐會在一年內減少 3.2%，以及失去 240萬個工作崗位，時間拉長來看，3年恐讓美國 GDP因此損失超過2萬億美元，並超過500萬人失業。

美國都開始警覺晶片太依賴台灣，像是美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）就警告，美國對台製晶片依賴度高達約9成，而且7成精密晶片都是跟台灣採購的，而這種情況非常可怕又不可靠，進而推動美國晶片法案的誕生。

文章指出，即使美國晶片法過關，美國短期內仍很難達到「晶片自主化」，因為設立一家晶圓廠，至少需要2年的時間，而且美國缺乏像台灣半導體產業一樣的基礎設施及人才，成本方面也高，但半導體供應鏈正往西方挪動勢在必行，像是英特爾執行長季辛格提出的計畫，預期未來美國生產大約 30%的晶片、歐洲生產大約20%，亞洲占所有晶片產量將降至50%。