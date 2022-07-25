寶佳機構5年前以每坪60多萬元，標得高鐵左營站後門2,500坪「商四」土地，搭上台積電設廠熱潮，推出大樓住宅建案「世紀莊園」，25日動土，預定10月進場預售，每坪開車45萬元到50萬元，總銷140億元，鎖定首購和首換族群。

寶佳機構代表、恆鵬建設經理游鴻達25日表示，「世紀莊園」的2500坪基地，是寶佳機構5、6年前，以自然人名義標得，總價約16億元、每坪60多萬元，向國產署標得。

游鴻達指出，恆鵬建設規劃推出25坪到50坪到2到4房產品，總銷約140億元，預定今年10月進場預售，總戶數783戶，每坪開價45萬元到50萬元，鎖定首購和首換族群。

他說，「世紀莊園」基地位於高鐵左營站後門第一排，是中央政府和高市府聯手打造的南台灣科技 S 廊道核心，加上又緊鄰台積電進駐的高煉廠舊址附近，因此，在未來的客源上，將以70％的在地客、30％的外來客為潛在客戶。

游鴻達表示，建案基地緊鄰的2塊交通用地，目前正由高市府都發局進行都市計劃，變更為商業用地，並將對外招商，政府規劃建造一個天橋，連結高鐵左營站，未來，「世紀莊園」的住戶等於到站就到家。