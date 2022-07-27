櫃買中心甫於今年7月8日發布可持續發展連結債券(SLB)櫃檯買賣制度，遠東新世紀及奇美實業即率先於7月27日取得SLB資格認可，成為首批通過SLB資格認可的發行人。

櫃買中心表示，依據遠東新世紀的SLB計畫書，遠東新世紀致力打造循環經濟，永續藍圖連結聯合國永續發展目標(SGDs)，訂有包含「驅動無限創新」及「領航綠色未來」等策略，本次SLB計畫書選定之可持續發展關鍵指標(KPI)，涵蓋溫室氣體減量、綠色產品營收成長及再生聚酯(rPET)產能增加，期望藉由SLB之發行，擴大永續行動目標與範圍，創造永續新世紀；而奇美實業的SLB計畫書則指出，奇美實業以

「創造永續幸福的世界」為核心目標，將綠色生產、綠色能源及綠色倡議納入其永續發展策略，利用環保創新材料建立新商業模式，本次SLB計畫書將溫室氣體減量及提升再生水使用比例納入KPI，提供投資人參與塑化產業永續革命的機會，攜手邁向低碳轉型。

櫃買中心說明，遠東新世紀及奇美實業均是委由安永聯合會計師事務所擔任評估機構，據其評估報告指出，兩家企業之SLB計畫書皆符合永續發展債券作業要點及國際資本市場協會可持續發展連結債券原則。

未來SLB發行上櫃後，發行人應至少每年公開揭露一次KPI之最新表現，且相關數據須經外部專業的評估機構驗證，便利投資人追蹤發行人之永續績效表現。此外，由於SLB是將企業永續發展目標連結到債券發行條件，因此投資SLB不僅是落實責任投資的展現，亦是直接支持實體經濟永續轉型的具體作為。

櫃買中心指出，SLB是近年國際市場上最熱門的新種永續發展債券商品，其資金用途不受限制，並透過將永續發展目標連結債券本息支付條件之設計，協助發行人從永續金融市場募集資金。櫃買中心期盼藉由新制度進一步發揮金融影響力，協助企業邁向永續發展及淨零碳排目標，同時也提供投資人更直接與更多樣化的ESG投資選擇。