美國科技股上周五漲多拉回，費城半導體指數及那斯達克指數各跌2.55％及1.87％，尤其在美掛牌的科技股均大跌，台積電ADR跌1.67％，造成今（25）日開盤後，台積電股價跌破500元大關，聯發科也因短線彈逾100元，今天拉回跌破700元。

美國費半指數上周五跌最多，使得台股今天開盤後，半導體類股指數一路走低，成交值比重也摔落至三成以下，台積電早盤多在500元以上，盤中雖數度力圖站上500元，最高來到503元，但季線約506元～507元位置，上檔賣壓沉重，股價在近10點半時，最低來到498元跌5元。

聯發科超級法說會即將於29日登場，伴隨國費半指數漲多拉回而跌破700元大關，早盤最低來到687元大跌18元。以聯發科6月23日除息73元，除息參考價為734元來看，目前仍呈現嚴重貼息狀態，市場高度關注29日法說會內容釋出的多空方向。