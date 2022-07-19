英媒《金融時報》報導美國眾議院議長裴洛西將於8月訪台的消息，前大陸《環球時報》總編輯胡錫進撰文表示，裴洛西訪問台灣是美國支持台獨升級的重大事變，中國對此的反擊措施將是「排山倒海」的。他建議共軍戰機伴飛裴洛西專機與其同時進入台灣，掠過裴洛西降落的機場並飛越台灣，以此打開共軍戰機對台灣行使主權的嶄新空間。

胡錫進說，佩洛西訪問台灣不僅是美國支持「台獨」的升級，而且是重大事變，是美國作為整體對中國的公然挑戰。

胡錫進認為，中國的反擊措施將是排山倒海的，他建議，這一次要採取的堅決行動，一定要把佩洛西的對台訪問攪黃，或者她自己望而生畏放棄訪台計劃，或者讓她的訪台成為一次冒險之旅。

胡錫進在文章中還重提今年4月傳出佩洛西要訪台時他所發表的評論，主張在她訪問亞洲期間大陸宣佈台灣上空為國際航空禁飛區，或者派解放軍戰機飛越台灣島。

他還進一步建議，共軍戰機可以選擇在適當距離上「伴飛」佩洛西的專機，與其專機同時進入台灣，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣返回大陸。這樣做直接發生軍事衝突的可能性很小，而一旦共軍戰機飛入並穿越台灣，將是一個比佩洛西訪台更具有里程碑意義的先例。如此一來，大陸反而要感謝佩洛西，是她創造了共軍戰機飛越台灣的契機，打開了共軍戰機對台灣島行使主權的嶄新空間。

胡錫進強調，中國大陸一定要勇於邁出戰機飛越台灣島的這一步，它與戰機繞飛台灣不同，能夠真正體現中國對台灣的主權，比任何外國高官訪台都更具實質意義。利用佩洛西訪台完成這個跨越最有可能讓它成為一個和平的過渡。

文章最後說，為實現共軍戰機飛越台灣島，必須全面做好軍事對抗的準備，相信此前共軍的這類準備一直在進行。共軍戰機遲早是要飛越台灣島的，如果台軍膽敢向共軍戰機開火，那麼回應他們的必將是擊落台戰機或打擊台軍基地的堅決行動，如果美台想要全面戰爭，那麼解放台灣的時刻就將到來。奉勸美台不要有任何幻想。