中方分析家說，解放軍第3艘航母「福建」艦很可能在未來6—8年間正式形成戰力，讓萬一和台灣爆發武裝衝突時，能有更多戰術選擇。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日引述《澎湃新聞》報導，上海交通大學國家戰略研究中心特約副研究員王宏亮說，參考各方面因素，「福建」艦從下水到形成戰力所需的時間，應該在美國航母「布希」號（USS George H.W. Bush，CVN-77）的4年半，還有「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）的9年之間，合理估計約為6—8年，而從下水到服役入列，應該需要3—4年。

王宏亮指出，尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母10號艦「布希」號從下水到發揮戰力只花了4年多，是因為它無論整體設計，或是核心系統和採用了許多複雜新技術的福特航母首艦「福特」號相比，都已高度成熟。

此外，王宏亮說，對中國海軍而言，這是他們第1艘8萬噸級航母，比上一代的「山東艦」重了約2萬噸，大概相當於兩艘055型萬噸大驅的噸位。它雖然沒有採用核動力，但卻是中方第1艘自主設計並打造、採用平直通長飛行甲板、配備彈射器，也是繼「福特」號之後，全球第2艘配備電磁彈射器的航母。顯然它的技術跨越夠令人驚訝，但從理論上來說，這必然也會伴隨技術風險的增加。

另一方面，王宏亮說，「福建」艦是配備了3台電磁彈射器的8萬噸超級航母，而它之所以命名為「福建」，是因為福建的對面就是台灣，而負責台海方向重任的東海艦隊目前是中方海軍3大艦隊中，唯一沒有航母的。

在「福建」艦形成戰力前，中方海軍仍時間根據周邊安全環境，還有北海、東海、南海3大艦隊的實際需求，尤其是台海，或南海局勢是否會出現突發或漸進的重大變化，來考慮或調整它的未來。

王宏亮認為，「福建」艦屆時一定會被編入最需要它的艦隊。猶如海軍新聞發言人劉文勝6月17日在「福建」艦舉行下水典禮當天所說的，「將統籌考慮維護國家主權、安全、發展利益需要，以及航母運用特點、港口保障條件，科學選擇『福建艦』的部署地點。」

王宏亮說，東海艦隊至今沒有配備航母並非偶然，「遼寧」艦在北海艦隊服役，「山東」艦則入列南海艦隊。此外，第一批8艘055型遠洋萬噸大驅也由北海和南海艦隊平分，而中方海軍對這必然有理性考量。

他指出，從地緣態勢上看，在台灣還沒有統一的情況下，東海艦隊必須突破第一島鏈，才能進入太平洋腹地。而九州、琉球群島與台灣島從北向南串列，幾乎封閉了東海艦隊的前出方向。儘管中方海軍在突破第一島鏈上，已具備一定的能力，但兩岸尚未統一，直面台海方向的東海艦隊首要任務必然是應對台灣問題和釣魚台爭端。

針對台海方向的任務特點，中方海軍著重加強了東海艦隊的兩棲作戰能力。如剛服役不久的075型兩棲攻擊艦2號艦「廣西」艦已配給東海艦隊，而075型艦排水量為4萬噸，是除了美國海軍的黃蜂級（Wasp-class）和美利堅級（America-class）外，全球最強大的兩棲攻擊艦。然而，它和美國海軍同類艦艇之間的最主要差距，其實並不是艦艇本身，而是艦載機。

東海艦隊目前沒有航母和萬噸大驅，水面艦群主力包括第一代「中華神盾」052C型驅逐艦4艘，中方海軍當前裝備量最大的主力區域防空艦052D/DL型驅逐艦8艘，另外還有十幾艘4000噸級的054/054A遠洋護衛艦等。至於水下力量，則全部裝備自製的039系列和俄製基洛級（Kilo Class）傳統潛艦。