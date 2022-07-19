大陸央視新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅19日主持例行記者會。針對歐洲議會副議長畢爾訪台，她聲稱「歐洲必須堅定支持台灣」。趙立堅表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則，是中歐關係的政治基礎。歐洲議會作為歐盟官方機構，其議員及高層理應遵守一個中國原則。

趙立堅指出，近兩年來，歐洲議會已經多次出台涉台決議，為台獨勢力撐腰張目，這嚴重違反一個中國原則，毒化了中歐關係氛圍。中方堅決反對歐方同台灣進行任何形式的官方往來，敦促歐方切實恪守一個中國原則，在涉台問題上謹言慎行，以免中歐關係受到嚴重干擾。

德國籍的畢爾19日上午7時54分抵台，畢爾在桃園國際機場指出，她是以歐洲議會副議長的官方身分正式訪台。歐洲會即時伸出援手，不會漠視中國給台灣施加壓力，歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人，台灣的民主自由是華人世界的典範，現在是站在台灣身邊的時刻。