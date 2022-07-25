歐洲央行宣布11年以來首次升息後，美元指數小幅下跌，富達投信發現，市場聚焦美國聯準會下週的政策會議，預期聯準會將加息3碼以應對通貨膨脹。投資人對經濟成長看法悲觀，大幅增持現金，持股票的比例為金融風暴－2008年10月以來新低。

歐洲央行利率會議決策 21 日公布最新決議，將基準利率上調 2 碼，超過先前預期的 1 碼幅度，此為 11 年來首次升息，試圖替歐元區不斷升高通膨降溫。與此同時，歐洲央行通過新的政策工具 - 傳導保護工具（TPI）的新買債計畫，避免成員國息差大幅走闊對負債最重的國家造成嚴重打擊。

最新基金經理人調查顯示， 76％ 的投資者預計通膨將下降，但市場仍維持對停滯性通膨的擔憂。對經濟成長的預期為歷史新低，對經濟衰退的擔憂達到 2020年5月以來新高。最大尾端風險分別為通膨居高、經濟衰退。

投資人大幅增持現金，看好民生必需食品、公用事業、健康護理；看空歐盟、銀行、科技、消費性電子商品等相關股票。目前配置股票的比例為2008年10月以來新低，防禦性配置與金融危機、歐債危機、 Covid 時期相當。

6月歐洲CPI年增率為8.6％，高於市場預期的8.4％，創下自 1981年以來最高年增率；核心CPI年增率為4.6％，高於市場預期4.5％。6月份高漲的能源及工廠成本過高導致停產是推高消費者物價的主因。