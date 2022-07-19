美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）今天表示，長久以來的一中政策已經失效，原因在於台灣人民的自我認同已經改變，這也是為什麼華府高層需要檢討並制訂適合的「一中政策」。

艾斯培說，美國在制定「一中政策」時的認知為兩岸都存在中國政府，而且都認為台灣屬於中國。然而，如今多數團人不認為自己是中國人，也不認為台灣屬於中國。當初制定「一中政策」的兩大基礎都不在了，如今的「一中政策」不適合美國政府的對華與對台政策。

艾斯培指出，北京長久以來努力要將「一中政策」解釋為「一中原則」，這就是為什麼華府高層需要檢討並制訂適合的「一中政策」，因為當前的政策不足以防堵台海的潛在衝突。

針對華府的戰略模糊態度，艾斯培認為，中國一直霸凌台灣，又以非和平方式改變台海現狀，引起美國關切，「我們是時候要從模糊轉為清晰」。

艾斯培說，以前我們認為戰略需要模糊，是擔心太過清晰的話，台灣的領導人會錯誤解讀而去挑釁中共，「們觀察這麼久都沒發生過，台灣領導人都很謹慎。」