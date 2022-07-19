大陸環球網19日引述美國有線電視新聞網（CNN）當地時間18日報導，3名美國國防官員透露，鑒於對中國方面在印太地區的強勢行為的擔憂加劇，美國參謀首長聯席會議主席密利已下令，對過去5年中美武裝力量之間的互動進行全面審查。

報導稱，透過啟動審查，密利尋求詳細了解中美武裝力量過去5年的所有互動，尤其是任何因中國飛機或艦艇距離美國軍事資產太近而可能被視為「不安全」或「不專業」的互動。匿名美國國防官員告訴CNN，審查的目的是了解中國軍事活動模式的任何變化。

密利在給CNN的書面聲明宣稱，「十多年以來，中國在經濟、軍事領域崛起」，中國在太平洋地區變得更加「大膽」。他還宣稱，「保持開放的溝通管道和管理競爭將減少戰略風險。美國軍隊的重心是現代化和戰備。我們的合作夥伴和盟友聯絡網是力量的源泉。」

環球網報導，值得注意的是，美國的五眼聯盟盟友澳洲和加拿大前段時間炒作所謂「解放軍對其軍機實施攔截」事件，加防長聲稱，中國「攔截」加拿大軍機是「非常令人擔憂和不專業的」。就此，中國國防部發言人譚克非此前回應稱，澳、加方有關言論歪曲事實、顛倒黑白，澳洲軍機進入中國西沙附近空域抵近偵察，不顧中方反覆警告，連續逼近中國西沙「領空」；加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，中方對此堅決反對，敦促有關國家停止散布虛假資訊，停止危害中國國家安全、推高海空緊張局勢的行為，以實際行動維護地區和平穩定。

譚克非強調，不管打著什麼旗號、尋找什麼藉口，派遣軍機到別人家門口招搖挑釁、危害他國國家安全，都是毫無道理可言的。任何一個國家的武裝力量都不會對這種行徑坐視不管，中國軍隊當然也不例外。對於此類冒險挑釁行為，在此強調兩點：一、來一次反制一次；二、不請自來者後果自負。