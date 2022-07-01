6月份以來，海外市場跌跌不休之際，A股市場走出行情，也展現突出韌性，受到矚目。投信法人預期，下半年經濟、企業獲利出現實質改善，A股將有很大的回升機會。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，展望後市，隨著經濟已經走過最差的一段時間，加上政策後續發力，6月經濟將看到更積極的變化，市場情緒會有所改善。政策環境最壞時期已經過去，新經濟股盈利接近下修尾聲，估值有一定修補空間，估計到第三季時，有機會出現較明顯的風格切換。

群益深証中小100ETF經理人張菁惠表示，觀察大陸企業獲利情況，民營企業貢獻了50％以上的稅收、60％以上的GDP、70％以上的技術創新。其中新經濟、政策主導行業，2022年獲利增長力道仍佳，提供行業股價基本面支撐。

以今年大陸主要指數及重點行業淨利潤年增率預估來看，代表新經濟的中小100指數55％、創業板46％、科創50指數41％，遠勝於舊經濟的上證指數19％。整體而言，受惠大陸融資解放政策，深中小100指數運行走勢轉為動能趨動，投資人可順勢而行，把握投資契機。

野村中國機會基金經理人劉尹璇表示，大陸疫情已出現明顯好轉，生產可順利步入正軌；此外，不管是IMF或是各大券商的分析，皆表示大陸第二季經濟數據將大幅放緩，但經濟可能已來到最低谷，很難再有更差的情況，大陸公布5月製造業PMI自4月47.4回升至49.6，似乎也應證受疫情影響最糟糕的階段可能即將結束，經濟已出現邊際改善跡象。過去歷史經驗，陸股落底之前常見政策轉折點的產生，預期這段時間釋出的政策利多，將是陸股最關鍵的正面投資訊號之一。