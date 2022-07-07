美國聯邦準備理事會（Fed）公布上月會議紀要，市場不確定性減少，台股今天在電子股領軍下開高走高，站回14000點，早盤開高震盪一度拉回翻黑，再強彈逾350點，後續量能是否跟上放大是關鍵。

截至10時51分，加權股價指數上漲350點、為14335點，成交值新台幣1349億元，今天盤面由雙王權值王台積電、股王大立光重新整裝扮演反彈衝鋒要角，加上鴻海、聯發科、大立光等權值股回神，電子類股指數漲幅逾3%，是多頭反攻的主要功臣。

電子股中光學股的大立光、玉晶光、揚明光、聯一光漲幅都超過7%，族群表現亮眼；跌深的弱勢股也有多檔呈現V轉秀，其中先前遭投信多殺多的雙鴻、健策等均出現測底反彈，雙鴻盤中一度下殺逾6%後再強拉上漲停價151元，震幅高達16%。

分析師表示，就加權指數與均線變化觀察，本波拉回指數和月線、季線的負乖離率幅度已明顯高於今年5月中旬當時，後續有機會醞釀跌深反彈；不過目前大盤技術面走空不變，類股漲跌結構、籌碼面持續呈現負向，短線尚未出現止跌跡象，多頭仍需審慎面對。

券商指出，美國6月ISM非製造業指數55.3，連3個月下滑，美國經濟成長趨緩，Fed在6月會議紀錄顯示，多數官員支持在7月的會議上升息2碼或3碼，展現打壓通膨的決心，台股均線空頭排列，技術面相對弱勢，但短線均線負乖離過大，加上大盤融資維持率以及融資餘額都處於相對低檔，且國安基金會議將在下週召開，可望提振多方信心，短線有機會止跌回穩，但上檔壓力重重，目前仍處跌深反彈格局。（編輯：張均懋）1110707