國安基金宣布進場，投資人信心大增，電、金、傳三路齊發，台股今盤中大漲452點，終場上漲374點、收在1萬4324點，站穩萬四關卡，成交值2219億元；除美國最新CPI數據外，台股鎂光燈將聚焦在明登場的「雙王」法說會，即「權值王」台積電、「股王」大立光法說會，將於明下午同步登場。

由於美國白宮已預警6月CPI會很高，只要數據不要破9％，這種太離譜的數字，分析師普遍認為，通膨對股市的影響已「利空出盡」，反觀台積電、大立光雙王的法說會內容，將是影響台股短期走勢的重要因子。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電法說會若能確定第3季營收成長5％以上、3奈米明年量產，大體上就通過考驗了；不過，台積電股價3成看業績、7成看國際股市，當美股不好、台股也很難置身事外，外資將把台積電當提款機，股價就會再陷入「籌碼面」的困境，很難向上拉抬。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，這次國安基金進場護盤，是台股歷年最高點位(指數萬四附近)，穩定軍心的作用大於實質意義；台股目前不確定雜音仍多，包括通膨、科技龍頭法說會、美國財報以及各國央行升息等陸續公布，只要有負面消息，指數就暴跌，好消息反彈也很快，對於台股後續走勢，簡伯儀認為，禍福難測，應抱持「且戰且走」態度來操作。