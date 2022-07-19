國票投顧最新出刊的半導體產業月刊指出，晶圓代工三雄第二季營收創新高，尚未受庫存調整影響，但是第三季起營運分岐，台積電（2330）展望第三季營運再次優於預期，維持高稼動率至2023年，但二線廠成熟製程開始調庫存；對台積電維持買進評等，目標價下修至600元。

國票投顧表示，近期消費性產品、智慧手機、PC／NB市場庫存調，但半導體由於製程時間較長，因此，第二季晶圓代工三雄營收尚未受到影響，整體產業營收如預期續創新高，且超越公司財測。國票預期，第三季成熟製程受庫存調整影響，產能利用率將下滑至90％～95％。而先進製程由於轉單效應，產能仍呈現供不應求。

此外，在記憶體方面，美光（MU.US）下修今年PC出貨量至年減10％，手機出貨量年減5％，預期下半年將庫存調整，雖然目前伺服器、資料中心需求仍強勁，但客戶庫存已高於疫情前水位。預估第四季DRAM、NAND價格及位元出貨量季增下滑，調整明年供給，並下修資本支出。

國票預估，今年第二季起下游拉貨放緩，目前原廠庫存約8～10周，略高於安全水位，預計未來幾季原廠庫存水位將開始上升，記憶體價量將呈現下修走勢。除了美光下調明年預估資本支出之外，近期供應鏈傳出SK-Hynix欲下調明年預估的1/4資本支出至122億美元。整體而言，在供給端保持有秩序的增長，能使目前記憶體下向循環期間縮短，價格面不至於有過大的修正。

南亞科展望第三季旺季不旺，預估今年位元銷售量持平小降，ASP則持續向下，成本則因原物料、電力還有通膨因素而持續上升。國票投顧認為，亞科上半年毛利率將會逐季向下修正。整體市況方面，買方維持調節庫存，並因預期DRAM報價將持續下跌，拉貨上呈現觀望的態度，賣方庫存水位則緩步上升。

國票觀察南亞科過去在記憶體下行循環，股價領先DDR3現貨報價約 2～3季落底，為明年第一季記憶體報價能否築底向上為重要觀察指標。