MCU(微控制器)大廠盛群(6202)今(25)日舉辦法人說明會，為IC設計產業打頭陣，一如市場所示警，丟出第三季旺季不旺訊息，全年調降後的晶圓投片數甚至低於去年，發言人蔡榮宗坦言，盛群目前庫存週轉天數是4個月，而通路端更是高達5個月、相較正常多出一倍有餘，預計可能要到明年上半年比較會接近到正常水位。

當下半導體產業最憂心的莫過庫存問題，盛群目前庫存週轉天數是4個月，還可以算是公司的正常水位，後續將持續觀察市場狀況，只是，目前通路端還是偏高、達5個月之多，相較正常2個月以下，多出一倍之多，換言之，就是多出3個月，盛群預計可能要到明年上半年比較會接近到正常水位。以目前盛群庫存約4個月，通路端更高達5個月，加起來高達9個月的庫存，已是歷史新高。

蔡榮宗表示，電子終端市場景氣不理想，加上客戶有期待後續有降價機會，故提貨動作不積極，在產品定價部分，現階段上游供應商的成本還是歷史高點，盛群目前沒有做全面價格調整，加上考量市場的競爭，客戶需求沒有這麼旺盛，盛群對特定客戶做特定價格，針對有價格壓力或是重點客戶，盛群客戶就會相互討論，一起度過難關。

至於晶圓廠產能上，蔡榮宗表示，今年原先是爭取到相較去年多出8.5%的產能，但今年逢產業逆風修正，盛群今年下修後，調整的晶圓片數反而是減少的，但這些都是沒有簽訂LTA(長期合約)，所以對盛群財務沒有造成影響；至於晶圓價格上，供應商還沒有降價的訊息。