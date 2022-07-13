眼見台股跌破萬四，國安基金12日晚間緊急決議啟動護盤，繼台指期夜盤應聲大漲319點後，加權指數13日開盤勁揚，一度大漲458點，目前上漲391點，暫報14,347點，目前成交量1,668億元；台指期目前上漲407點，暫報14,322點。

據第一金投顧晨訊指出，國安基金召開臨時委員會，決議即刻進場護盤，政策面大轉彎的原因恐來自成交量萎靡的現象，市場預期後市台股止穩的機會增加。研究部分析前七次國安基金決議護盤後的指數表現，5日內平均存在8％漲幅，而60日則平均存在15～20％漲幅，但回歸基本面後並未存在100％成功率。

統一投顧投資早報則指出，國安基金12日盤後無預警宣布進場護盤，台指期夜盤大漲逾300點，若台積電法說會後，指數仍正面反應，台股有機會在低檔打出第二支腳。選股建議以跌深權值股、汽車零組件、綠能／儲能、網通與 IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。