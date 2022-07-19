台股加權指數19日開低在14,638.45點，權王台積電（2330）開低在487.5元，壓抑指數表現，惟在邊境解封預期帶動下，觀光股如雄獅（2731）、鳳凰（5706）等股價續強，貨櫃三雄及散裝航運族群走勢也往上，台股早盤指數一度下跌逾百點，隨後跌勢縮小，下跌60餘點。

受到蘋果傳出，2023年將減緩招聘及支出成長衝擊，美國四大指數殺尾盤，稍早跳高的銀行類股漲幅也收斂。

美股道瓊工業平均指數7月18日終場下跌0.69％（215.65點）、收31,072.61點。那斯達克指數下跌0.81％（92.37點）、收11,360.05點。費城半導體指數下跌0.53％（14.2點）、收2,679.57點。

中信投顧指出，台股「萬五」收復機會浮現，惟台積電漲勢趨緩，法說利多已見消退，目前量能恐難驅動類股形成強勢輪動，台股來回震盪緩推可能性較高。

美股四大指數重返月線之上，美股第二季財報季出師不利，大小摩財報不如預期，台股持續收斂月線乖離，日線連四紅，但量能不足，類股不易形成正向輪動。留意新台幣匯率30元關卡壓力大，美元指數突破109。