美股報復反彈加上國安基金進場利多，台股展開千點大反攻，觀察資金鎖定跌深電子股，激勵不少電子股漲勢勝大盤，「國民ETF」0050更只花三個交易日一舉填息，至於另一檔「國民ETF」0056更以超過6％的漲幅，勇奪國安基金護盤以來最會漲的高股息ETF，一個月報酬排名也竄升至冠軍，成為近期績效的大黑馬。

0056還有「雙胞胎」0056 ETF連結基金，其九成以上的資產投資0056 ETF；受到電子股推升，0056 ETF連結基金今年來的跌幅同步收斂，和國內181檔台股基金比較、排名升至第12，在今年跑贏超過93％的台股基金。

法人表示，近期台股反攻明顯由電子股擔綱要角，上週台股收復月線，權王台積電和電子指數也站上月線大關，但非電子股表現不一，跌深的航運股已經站上月線，另外兩大權值的塑化、金融股卻還沒收復。

進一步以填權息的比率來觀察，到上周五為止，電子股有48％已在盤中達陣填息，優於傳產股比率約43％，而金融股尚未有一檔填息，在電子股漲勢明顯領先下，牽動高股息ETF績效跟著大搬風。

觀察自國安基金護盤12日以來，聚焦高息電子股的0056表現明顯領先，期間的報酬率高達6.68％，躍升至高股息ETF冠軍，其次各有一半電子和傳產高息股的富邦臺灣優質高息報酬率6.4％，再次國泰永續高股息報酬率為5.8％，另元大台灣高息低波、富邦特選高股息30、FH富時高息低波介於2％至5%不等。

短線績效帶動，0056近一月表現也排行高股息ETF第一，與富邦臺灣優質高息為少數在近一月交出正報酬的高股息ETF。0056即將9月進行收益分配評價，預期是下半年熱門話題。

法人表示，個股填息速度常被視為後市動能的指標，在不少電子股已搶先除權息旺季結束完成填息，反映後續盤勢仍有較大的機率由電子股帶動。