厭倦股市波動牽動情緒起伏，不少股民選擇存股安心領股息，其中以元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）為大宗。一名網友表示，假設從去年初開始，每個月買進一張0050，結果卻損失不小，是否只能撐下去？底下留言發現僅存短短1年半的時間，就耐不住性子，一面倒狂酸「你別買了吧」

這名網友在PTT股板發文表示，他常聽人提起定期定額的好處，如果是從2021年1月開始，每個月買進一張0050，累計迄今19張，然不僅股息沒賺到還倒賠，急問「是不是只能撐下去，期待有一天翻回？」

文章曝光掀起網友廣泛討論，不少人點出存股的真諦，「遇到下跌段沒有興奮的感覺，就不要存股」、「越低同樣的金額買越多股，不是越高興嗎」、「人家定期定額現在樂呆了狂撿便宜」。

此外，有人表示，定期定額的績效是從長期來看，建議原PO眼光長遠一點，「10年後再來問比較恰當」、「才買一年半就說賠？ 放個20年你就知道績效」、「買0050不想放20年就別買好嗎」、「一年半就撐不住 你還是不要買吧」、「才一年半不用拿出來講」。