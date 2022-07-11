台股上周在半導體類股回神下，周線擺脫連四黑。法人分析，今年上半年代表市場恐慌情緒的VIX指數曾數度飆至30以上，顯示投資難度確實增加，惟投資大師巴菲特也說過：「股市的操作，其實就是把財富從欠缺耐性的人，轉移到有耐性的人手」，所以，在進出場難以掌握下，投資人其實可透過定期定額的方式養成紀律投資，逢低布局累積更多單位數，當股市回歸基本面時，也較快回本獲利。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊表示，全球景氣雖有下修但尚未出現明確的衰退訊號，在通膨數據明顯改善前，市場震盪仍大，高殖利率股及具成長前景、業績支撐、本益比合理的績優股，有望成為市場關注焦點。此外，回顧歷史資料，自2015~2021年間，台灣加權指數跌至波段最低點後，都能在1個月及3個月回溫，反彈幅度分別為10%與14%，且目前台股受全球通膨及經濟成長疑慮影響，6月創下1990年9月以來單月最大跌點，在融資減少下，短線有望跌深反彈，投資策略上切忌追高殺低。

建議投資人採「微笑曲線」投資，長線分批進場或定期定額方式，降低進場風險，每月固定投資，以3年為一周期停利不停損，長線收益可期。而「存股型」ETF具長線投資價值。

目前市場上討論度數高的3檔存股型ETF包括：元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)。而00878是市面上唯一結合「ESG+高股息」的台股ETF，追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，成分股以MSCI台灣指數為基本選樣範圍，篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上且MSCI ESG爭議分數達3分(含)以上之個股，依調整後股息殖利率排序取前30檔，並以調整後股息殖利率作為權重分配之標準，以捕捉台灣兼具永續與高息兩大特徵之企業的績效表現。再加上具有季配息、收益平準金機制，使00878上市後配息穩健。