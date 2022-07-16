竹市議員接獲陳情，東門市場地下室有污水瀑布從天而降，讓攤販苦不堪言。（林耕仁團隊提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市去年投入5300萬整建東門市場，卻有攤商向市議員陳情，地下室有污水瀑布從天而降，造成臭氣沖天；產發處回應，漏水係因舊有排水系統落水管接口鬆脫，目前已修繕完成，現場已無漏水狀況，攤商皆正常營業。

市府去年初整建東門市場，讓50年老市場「體質大改造」，但國民黨新竹市長參選人林耕仁與市議員黃美慧卻接獲攤商陳情，指市場地下室有污水從天而降，造成難聞惡臭，林耕仁更拍攝影片上傳臉書，譏諷污水如九天玄女「降落、降落」。

有關東門市場地下室漏水，市府產發處表示，已於16日上午8點修繕完成，現場已無漏水狀況，攤商皆正常營業；至於漏水原因，經檢修商細查，為舊有排水系統落水管接口鬆脫，屬緊急事件，並非常態發生，該水管主要收集攤商工作生活用水，為排廢水管，已第一時間完成修復。

林耕仁也說，不知是九天玄女巧妙安排，還是市府花大錢，卻沒把整建工程做好，市府號稱幫50年老市場「體質大改造」，但走到市場門口，就被攤商拉去看荒唐瀑布畫面，難以想像這是市府口中的成功案例，要求通盤檢討改造工程。

市議員黃美慧也說，沒想到花了這麼多錢整修，居然還有如此情形，一到地下室就看到小型室內瀑布，1樓的光鮮亮麗與地下室形成強烈對比，讓地下室攤販苦不堪言，盼還給攤販們乾淨整潔的工作環境。