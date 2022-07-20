中山大學仁武校區北側軍備局營區約16公頃土地，規劃成為都市森林空間，高雄市長陳其邁今天上午前往視察進度，市府養工處與軍備局協商後，完成拆除廢棄營舍及清除場域內雜木，保留桃花心木、榕樹等喬木，場域預計8月中旬開放，結合校區24公頃，將成為仁武地區最大休憩及運動場域。(記者林雅惠攝)

中山大學仁武校區北側軍備局營區約16公頃土地，規劃成為都市森林空間，高雄市長陳其邁今天上午前往視察進度，市府養工處與軍備局協商後，完成拆除廢棄營舍及清除場域內雜木，保留桃花心木、榕樹等喬木，場域預計8月中旬開放，結合校區24公頃，將成為仁武地區最大休憩及運動場域。(記者林雅惠攝)

中山大學仁武校區北側軍備局營區約16公頃土地，規劃成為都市森林空間，高雄市長陳其邁今天上午前往視察進度，市府養工處與軍備局協商後，完成拆除廢棄營舍及清除場域內雜木，保留桃花心木、榕樹等喬木，並新植202株白千層及綠美化，增設無障礙人行步道、照明及座椅，場域預計8月中旬開放，結合校區24公頃，將成為仁武地區最大休憩及運動場域。

隨著南部半導體S廊帶成形，市府大力推動仁武產業園區開發及招商，陳其邁指示工務團隊，將仁武保五總隊旁40公頃荒蕪空地加以整理，今天上午則親赴關心規劃成都市森林空間的北側軍備局營區約16公頃的進度。

陳其邁表示，仁武區人口持續增加，隨著南部半導體S廊帶成形，市府也大力推動仁武產業園區開發及招商，預計會帶來6300個工作機會並創造242億元的年產值。

而仁武保五總隊旁40公頃閒置空地，其中中山大學仁武校區佔地約24公頃，在今年1月完成景觀綠美化，多獲各界好評，且醫學教學大樓新建工程，也在昨天動土。緊鄰校區北側約16公頃土地，過去是國防部軍備局管有的機關用地，原本雜草叢生，由工務局和軍備局協調加以整理及綠美化，今日看到已蛻變成樹木精神抖擻、人行動線友善的森林場域。

陳其邁也提到，接下來市府將持續跟時間賽跑加速推動仁武建設，包括將在仁武運動公園新增一處特色遊戲場，高鐵橋下旁92期市地重劃區增設一處寵物公園，治水部分也會加緊腳步，大社觀音湖滯洪公園重新再加大，觀音湖再規劃一處公園，市府會持續努力，根據地方里長及民眾的需求投入市政建設。

經常到中山大學仁武校區休憩的林姓市民說，校區環境整理開放後，非常舒適，每天傍晚到此散步運動，天氣晴朗時還可看見夕陽；假日都帶小朋友來這裡騎滑步車，步道平順又安全，北側區域之前雜草叢生、髒亂，希望市府能加快腳步盡快開放，造福許多常來運動休憩的民眾。