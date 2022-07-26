台中筏子溪被視為台中市的迎賓門戶河段，立法院副院長、台中市長參選人蔡其昌26日前往大雅農路橋會勘時指出，中市府應整體性規劃筏子溪沿岸水環境營造，但至今仍是荒煙蔓草。市府表示，筏子溪是中央管河川，市府不分中央與地方，2019年起先後投入近1億1500萬元，並成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」，進行水岸環境營造。

對於台中市的河川環境，蔡其昌指出，過去擔任副院長時，長期向中央爭取經費整治河川，卻面臨地方的介面整合問題，周邊土地及橋樑整建困難以及分段爭取施作，難以有全面性、整體性規劃的問題，容易產生掛一漏萬結果，像是筏子溪沿岸，跟立委張廖萬堅、何欣純、黃國書等共同向中央爭取近50億的經費整治，但應由中市府整體性規劃的筏子溪沿岸水環境營造，至今仍是荒煙蔓草。

蔡其昌強調，未來若當選市長，4年內將啟動「打造30公里的水岸綠廊」的整體性規劃，包含筏子溪門戶計畫、屯區大里溪、市區綠、柳川等河川的改善，讓城市多出30公里的帶狀公園，甚至可以加入運動設施，讓台中的河川結合在地居民的生活，成為台中的亮點，打造更美麗的水岸城市。

水利局表示，市府與中央攜手合作、共同治理，市府除增設跨橋連結筏子溪堤岸二側，形成獨特的城市溪流教育環境，後續更將筏子溪左岸從台中魚市場到TAICHUNG迎賓文字之間河段營造綠廊景觀，總長2.5公里，串聯自行車動線與步行路線，同時補植適合植栽，營造整體綠色廊帶，也於左岸水防道路單側設置複層植栽綠帶，以降低堤防的視覺壓迫感，擴大綠色生態體邊緣。

水利局指出，筏子溪延伸至烏日的堤岸步道，早年由經濟部水利署第三河川局施作，其中有300公尺範圍因腹地不足等因素未能執行，水利局以市府預算投入約3000萬元，後續將新設300公尺步道縫合上下游路線缺口，讓民眾不需再與車爭道，並於建國陸橋及高鐵三路陸橋分別增設爬坡道與自行車牽引設施，使整體空間動線更完善，預計9月可動工，明年5月完工。

水利局說明，水利署第三河川局已宣佈將再投入8000萬元改善筏子溪魚市場上游東海橋至知高橋的左岸堤頂空間與設施優化，並於年底前完成筏子溪農路橋以上左岸工程發包，期待中央與市府齊心努力。另因應橋梁梁底高程不足部分，改建經費中央需負擔1／2，市府建設局也會積極向中央爭取配合三河局整治工程改建筏子溪農路橋及烏橋二座橋梁，讓當地居民有更宜居的生活環境。