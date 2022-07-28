台中市青農培訓農業基礎課程28日開課。（台中市農業局提供）

台中市青農培訓農業基礎課程28日在市府陽明市政大樓開課，今年除持續推動智慧科技農業課程，還增加小農品牌規劃及農產品陳列實作，盼幫助更多青農，為台中市農業帶來新契機。青農培訓經複審選出13名優秀青年農民，將進行120小時農業基礎課程與120小時農場實務見習。

台中市農業局推出「台中市青年農民輔導計畫」，包含建立青農基本資料庫、青農培訓及輔導、青農增能輔導及青農創業輔導等四大面向。農業局今日開設農業培訓課程，與行政院農業委員會農業試驗所、種苗改良繁殖場及台中區農業改良場等6個農業試驗場所共同規劃120小時的作物栽培、加工及行銷、農場經營管理及農業相關政策與法規等4大類課，讓參訓學員將能通盤且深入了解如何經營農業。

另為讓學員接軌新農業觀念，今年除持續加入智慧農業課程，推動農業科技化生產，並增加小農品牌規劃及農產品陳列實作，讓剛起步的青農懂得如何把優質農產品銷售出去。

農業局表示，青農培訓經由台中市各區農會推薦，經複審選出14名優秀青年農民，培訓期程即日起至10月進行120小時農業基礎課程與120小時農場實務見習，完成2階段培訓後，給予學員6萬元培訓津貼；此外，為持續輔導歷年農業培訓人才，另也推動農場經營補助計畫、農場診斷輔導服務及青農貸款，支持熱愛農業的青年朋友們，一起為台灣農業努力。