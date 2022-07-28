媽媽市長不忍了，守護選手健康動起來！新竹市立棒球場日前重建啟用，卻因施工不良導致多名職棒球員受傷，其中更有球員發生整季報銷憾事；台中市長盧秀燕重視運動幼苗健康，推動「國民中小學運動代表隊運動傷害防護計畫」，讓小小運動選手不管未來往業餘或職業發展，都有健康的身體可努力打拚。

盧秀燕今(28日)在臉書發文寫道：「開心到跳起來！請給台中的孩子，最大掌聲！今年全國中等學校運動會，台中市獲120金、96銀、130銅，53人次破大會紀錄，2人次破全國紀錄，總排名全國第一。每一面獎牌的背後，都是我們台中孩子犧牲休息時間，與教師共同練習，點點滴滴累積的成果。感謝我們帶隊老師的付出與選手辛勤的練習，讓台中市能共享榮光。」

有感於近日新竹球場造成多名職業棒球員受傷，她特別強調，「秀燕上任後特別重視『運動傷害防護』，我認為運動員必須從小保護，要讓運動成為孩子未來的職業，就要能夠長長久久，現在為台中爭光，未來很可能繼續邁進、為國爭光。」

盧秀燕以「媽媽市長」當小選手們的後盾，鼓勵孩子們不管成績如何，來年都能繼續努力、放手一搏：「因此，我推動『國民中小學運動代表隊運動傷害防護計畫』，向下扎根國中小運動團隊的運動防護觀念，以降低運動傷害，賽事期間也設置運動傷害防護團，於賽會期間為選手提供補給品，讓孩子安心比賽，爭取佳績。今年沒奪牌的孩子，一樣很優秀。只要有健康的身體，繼續練習，奪牌永遠有機會，秀燕做大家最忠實的啦啦隊！我們一起加油。」