林浚宇（右一）向參觀學童，解說他種植木瓜的方法與半自動化監測管理。（南投縣政府提供）

南投縣政府等各界特表揚林浚宇（中）的務農實績，亦為他多年來耕耘及付出作見證。（南投縣政府提供）

「只要努力，各行各業都能頭角崢嶸！」行政院農委會徵選全台「111年度產銷履歷達人」獲獎名單出爐；南投縣名間鄉二代青農林浚宇脫穎而出，以優異的木瓜品質及產銷履歷實績獲得殊榮。農業處強調，林浚宇多年努力與付出獲得成果與肯定。

農業處指出，林浚宇目前所耕種的4分地，全部經過產銷履歷驗證，農產品通路有固定的客層也開始走網路行銷。去年以「Papaya投家」的個人品牌來申請「產銷履歷農產品包裝改善及行銷獎勵」也獲得補助，如今獲選「111年度產銷履歷達人」，南投縣政府等各界特表揚他的務農實績，亦為他多年來耕耘及付出作見證。

林浚宇說，種植木瓜最大問題就是輪點毒素病(PRV)，所以採用網室設施以減少用藥，不但能順利的防治，也能落實友善耕作，符合產銷履歷農產品生產過程臺灣良好農業規範(TGAP PLUS）。

林浚宇表示，種植木瓜再來就是灌溉方式導入科技半自動化監測管理，使用沙漠國家以色列產製的水管路配置滴灌系統，滿足木瓜樹生長時的需水量，所省下的成本與果品增產的效果，常讓顧客們讚不絕口。