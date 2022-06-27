國防部今（27）日表示，國軍111年上半年晉任中將人員計林文祥、張台松、劉慶斌、王德揚、顏有賢及劉孝堂等6員，晉任少將人員計李有金、張榮順、文念宗、蔡惠彣、賴文欽、林主典、龔瓊玉、王正誼、游鑫魁、戴建有、魏孝智、莊鴻文、莊敏典、蕭人瑾、田忠儀、林正忠、姜懿修、黃盈捷及孫立方等19員，合計25員。

國防部進一步表示，為示崇榮，本部謹訂於6月28日(星期二)上午9時30分，於國防部博愛樓迎賓大廳舉行中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，恭請總統親臨訓勉，以鼓舞軍心士氣。

以往將官晉升，半年舉行一次晉任典禮。國防部今年修改，國軍中將、少將、校尉級軍官及士官晉任作業，過去每年1月1日、7月1日各實施一次，占缺及等待時間長達半年，為提振士氣及使權責相當，國防部2月預告修法，將從原本「半年一次」等候期改為「每月一次」，經過為期60天的預告期後，總統府及行政院日前同意實施，並核定5月生效。