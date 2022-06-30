李棟樑董事長感謝國軍台中醫院醫護人員抗疫的辛勞與付出辛勞。 軍聞社提供

李棟樑董事長致贈慰問金，犒慰十軍團官兵辛勞，十軍團指揮官李兆明中將亦代表官兵表達謝意。軍聞社

懷恩社會福利慈善基金會董事長李棟樑今日代表社會各界前往中部地區慰勉駐軍，慰問官兵及醫護人員辛勞，同時向他們表達尊敬及謝意。

李棟樑一行，上午由陸軍司令徐衍璞上將、政戰局局長簡士偉中將及陸軍司令部政戰主任楊安中將等人陪同，首先前往空軍松山基地及第三聯隊感謝官兵弟兄姐妹們堅守崗位的辛勞，慰問之際也慰訪吳彥霆烈士的遺孀林芳瑩，給予他們關懷鼓勵與打氣，隨後前往十軍團暨國軍臺中總醫院慰問，感謝醫護人員協助國家共同對抗疫情的辛勞與付出；此外，徐衍璞也代表國防部長邱國正頒贈單位慰問水果禮品，慰勉官兵辛勤付出。

李棟樑表示，在他擔任軍友社理事長近8年的時間，敬軍慰問超過1500場次，卸任理事長職務後也將持續投入服務官兵、照顧國軍的行列，成為國軍與社會企業的橋梁。

李棟樑強調，國軍是國家堅強的後盾，而他也會匯聚民間力量，服務三軍，維護國軍尊嚴、信心與榮耀，做國軍最堅強的後盾。