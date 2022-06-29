府會團隊實地了解碼頭設施簡陋影響上下船安全和島上水電供應基礎建設現況。（金門縣議會提供）

金門縣議會今天進行縣政考察，縣議長洪允典帶隊偕楊鎮浯縣長遠赴「外島中的外島」大膽島履勘，實地了解碼頭設施簡陋影響上下船安全和島上水電供應基礎建設現況，希望縣府加速推動大、二膽島增設客運碼頭工程，提供遊客更好的旅遊環境條件。

大膽島自2018年7月26日開放觀光試營運，次年3月1日正式營運，截至2020年10月30止登島人數累計約4萬人次，成為在當地重要觀光據點之一。

洪允典表示，推動觀光首要工作在營造安全的旅遊環境，金門的地質環境與海象與台灣本島截然不同，必需慎選規畫設計公司，未來碼頭工程的設計與進行才能符合需求，希望縣府儘速成立推動小組，利用現在暫停開放的空檔，加速完成大二膽島增設客運碼頭，以及其他相關設施改善工程。

議員洪鴻斌則指出，若軍方未來仍將駐守大、二膽島，有關大、二膽島碼頭的改善工程，希望軍方能依照使用比重原則共同分攤費用。就如同烏坵整建碼頭一案，該案總經費約20億元，依照使用比重，經費分攤分別為：國防部58.3％、海巡署33.3％、縣府8.4％。

縣長楊鎮浯則說明，觀光處「大二膽島增設客運碼頭工程」中，包括既有碼頭及古渡頭2方案，前者工程費用估計為6.9億元，後者則為8.6億元，各有優劣條件，將由觀光處在時程、方案與預算上進行彙整。

府會團隊也前往島上海淡廠、發電廠作業區了解目前島上供水、供電現況，洪議長強調未來重新開放登島後，水電是否足夠相當重要，應早日改善。洪允典議長和縣長楊鎮浯也分別致贈加菜金予金防部，慰問駐軍平時的辛勞。