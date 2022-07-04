台中市政府消防局與國軍盤點雙方救護量能，啟動國軍支援COVID-19防疫勤務機制，提昇防疫量能及救護品質。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

因應COVID-19疫情，消防救災救護需求增加，台中市政府消防局與國軍盤點雙方救護量能，啟動國軍支援COVID-19防疫勤務機制，提昇防疫量能及救護品質，同時維持國防戰備需求。市長盧秀燕4日出席啟動典禮，針對成功嶺群聚染疫一事看法，盧說，內政部役政署具備很高的救護及防疫能量，同時也有控管機制，此案疫情不至於擴散到台中，中央地方將互相幫忙。

市長盧秀燕說，內政部的防疫措施，有一定的機制和防疫救護能量，大家可以放心，市府會繼續保持聯絡；另一方面，中央地方彼此互相幫忙，同樣的，內政部役政署若需要醫護能量進駐，市府也會全力支援。如若需要衛生單位或其他單位的協助，市府會全力以赴。

另因應新冠肺炎疫情，台中市消防局指出，統計每日防疫勤務平均量90至100趟，目前人力相當吃緊，而國軍陸軍五地區支援指揮部衛生營加入支援台中市COVID-19防疫勤務，加入消防局每日防疫勤務，可以暫緩緊繃工作量。

消防局指出，這次跟國軍規畫支援計畫，包括，集中訓練、單位訓練以及實務訓練等，將可充實防疫量能並確保台中市一般救護勤務服務品質，讓各類型傷病患能夠得到及時治療，守護更多寶貴生命，盧秀燕感謝國軍從COVID-19疫情爆發以來，協助台中市共同對抗疫情、支援防疫工作，讓市民得到更好服務、更安心，謝謝第十軍團指揮官帶領國軍保護市民。