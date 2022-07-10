俄烏戰爭引發歐洲對俄羅斯能源依賴引起西方國家警覺，他們擔憂各種形式的經濟依賴性可能造成嚴重後果。德媒分析指出，現有全球權力格局下，俄烏戰爭的真正贏家會是中國，西方雖明白要儘快擺脫對中國依賴，但實際上其經濟依然離不開中國。

《德國之聲》引述德媒《奧格斯堡匯報》以「歐洲必須更快地擺脫對華依賴」為題發表評論指出，從中長期來看，西方面臨的最大挑戰並非俄羅斯，而是中國，但西方的經濟依然離不開中國。

評論說，當能源成為武器時，經濟依賴性會釀成怎樣的後果？俄烏戰爭讓人們能夠很直觀地研究這個問題。面對中國這個不斷增長、越來越具備統治力的大國，德國的經濟依賴性至少和對俄能源依賴性一樣嚴重。

文章指出，首當其衝的就是汽車產業。德國汽車業在巨大的中國市場賺得盆滿缽滿，而且並沒有就此收手的意願。德國國內也有大量的工作崗位取決於汽車業的中國生意。但是，在其他領域，同樣也存在著對華依賴：稀土材料、半導體元件、醫藥產品等。

文章認為，上海就很能體現這種依賴性。不久前，中國當局對上海進行了防疫封控，大量集裝箱貨輪在港口積壓，全球產業鏈都瀕臨斷裂。這一不良後果至今未能排除，眾多企業依然在受到影響。

評論文章表示，歐洲和德國都必須儘快擺脫對華依賴，但是這事說起來容易做起來難。即便經濟界就此形成了一致的意願───鑒於巨大的中國市場，這點仍然存疑───擺脫對華依賴依然會是一個持續數十年的大工程。半導體工廠不可能一下子建成，製藥工廠也同樣如此。現在有大量的工作需要儘快進行，因為在現有全球權力格局下，俄烏戰爭的真正贏家會是中國。