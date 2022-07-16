蔡政府主政後，國內缺電問題日益嚴重。前總統馬英九今呼籲，蔡總統非核家園的政策已跳票，台灣不能繼續死守非核家園觀念，蔡政府應趁歐盟去年3月就認定核能也是綠能的此刻，盡速改弦更張，毅然改變僵化能源政策。

馬英九認為，台灣能源問題的解決並不缺技術、資金、人才，唯一缺的是一個「頭腦清楚、熟悉世局、反應快速、知錯能改的政府」；台灣要向前行，能源政策一定要再轉型，世界核能蓬勃發展，台灣若繼續忽視這個世界大勢，一定會被淘汰。

馬英九質疑，蔡政府無視我國再生能源發展遲緩、昂貴，耗費上兆元新台幣發展綠能，目的竟是為取代同屬綠能的核電而非火力發電，令人不可思議，更是先進國家絕不會犯的奇怪錯誤，讓我國當前能源政策最荒謬的笑話。

馬英九表示，目前全世界核電機組共440座，本世紀末估計還將增至700多座機組，包括沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等產油大國的核能機組在內，核能將成為各國主要的能源。

其中法國總統馬克宏今年二月宣布「核能復興」計畫，將新建14座機組，加上現有的56座，總數將達70座；現有93座機組的美國，將繼續讓現有核電廠延役，並投資興建微小型反應器（SMR），還將協助歐、亞、非6國興建核電廠。

而現有55個核電機組的中國大陸，預計在2030年前投資5千億美元再新建150座機組，屆時大陸將擁200多座機組，取代美國成世界最大核能國。

日本將在今年冬季重啟最多9座11年前關閉的核能機組，穩定能源供應，加上已重啟的10座與7座已批准重啟共26座，已超過當年關閉機組的一半。

南韓新任總統尹錫悅剛上任就發表「核電復活宣言」，批評前總統文在寅錯誤廢核是「愚蠢的行為」，並主張2030年前將核能發電占比提高到30％以上，化石燃料進口依賴度從去年81.8％降至60％。

馬英九質疑，跟我國同屬獨立電網、缺自主能源但不缺電的日、韓都決心大力發展核能，蔡政府無視台灣電網脆弱、能源短缺、供電不穩仍堅持廢核，導致台灣缺電嚴重，6年來發生5次大停電，錯誤能源政策令人憂心，也恐造成國安危機。

馬英九也提到，蔡總統11年前主張非核家園時，確實有德國、瑞士、比利時主張廢核，但目前瑞、比二國已決定將廢核時間無限期延後；原堅定反核的德國也在今年2月坦承正考慮延長核電廠使用年限，不再堅持今年底廢核。

馬英九說，2021「聯合國氣候大會」決議2050年達「淨零排放」目標，要求全球加快「減碳」；國際能源總署（IEA）今年6月指出，全球要達2050年淨零排放目標，核能發電須成長兩倍；若蔡政府仍堅持廢核，2050年淨零是天方夜譚。