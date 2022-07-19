布農族美女醫師田知學外型亮眼，是醫療健康談話節目的常客；身為急診醫師的她疫情期間工作繁忙，經常貼出全身穿著防護衣，臉被口罩勒出痕跡的照片。田知學日前突在臉書寫道「新部長，新希望」，還強調「原住民健康被擱置」，引發網路熱議，而她也聲明無意從政。田知學今(19日)再在臉書倡議「原住民健康法」，質疑蔡政府遲未兌現政見，並提到公聽會發言前都會先自動「禮貌」對長官說「非針對個人」，再度引發討論。

田知學今(19日)在臉書以「倡議 原住民健康法立法」為標題發文寫道：「不管哪一個政黨招開的原住民健康法公聽會，都一定支持、參與倡議與發言！公聽會上，發言前，一定會請長官「Don’t take it personal!（非關個人）」，絕非針對個人、部門或黨派！原住民健康不平等問題已經累積多年！#非關政黨 #田醫師很難過大家因政黨立場為出發點的爭執」，提到在公聽會發言前都要對長官自動「禮貌」一番。

她的附圖貼出總統蔡英文的2016年原住民族政見裡，有「原住民族健康法立法」這一項，她還提到，針對第五會期仍然沒有完成立法的原健法，原健盟正式寄交請願書，訴求行政院版出爐，並進入審查程序完成立法。

附圖則是分享了「小米穗原住民文化基金會」臉書粉專5月20日向蔡政府陳情的貼文，文中提到：「2019年行政院衛生福利部曾拋出草案，但遲遲未經行政院通過」、「2022年5月5日，環衛委員會亦召開原健法公聽會」、「令人遺憾的是，行政院仍未將該法案提出予立法院審查」、「引發兩公約國際審查委員的關注」、「第五會期即將結束，民間依然未等到法案完成審查」、「希望小英總統可以完成對原住民族的承諾」。

網友也回應：「公共政策議題不容忽視」、「田醫師加油！」、「學姊，可以邀請偏鄉的原住民醫師參與嗎？因為我覺得很多都是天龍國的想法！每次原住民健康政策到了偏鄉，都變成衛生所間的業績壓力還有福利品大方送，長期的健康政策很難好好的落實。拜託學姐了，聽聽原住民偏鄉醫師的意見」，田知學也回覆：「非常同意！」