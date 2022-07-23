屏東二峰圳百年紀念典禮23日隆重登場，總統蔡英文（右四）、行政院長蘇貞昌（右五）、縣長潘孟安（右四）、鳥居信平嫡孫鳥居徹（右二）等全都出席，除見證百年水圳的歷久彌新，也展現台日友好情誼。（謝佳潾攝）

行政院長蘇貞昌（中）23日出席屏東二峰圳百年紀念典禮，見證百年水圳的歷久彌新，也展現台日友好情誼。（謝佳潾攝）

行政院長蘇貞昌（右一）23日出席屏東二峰圳百年紀念典禮，見證百年水圳的歷久彌新，也展現台日友好情誼。（謝佳潾攝）

由日本工程師鳥居信平打造的二峰圳，流淌屏東百年，是台灣歷史上重要的水利工程。（謝佳潾攝）

屏東二峰圳百年紀念典禮23日隆重登場，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、縣長潘孟安、日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥、鳥居信平嫡孫鳥居徹、部落族人等全都出席，除見證百年水圳的歷久彌新，也展現台日友好情誼。

由日本工程師鳥居信平打造的二峰圳，流淌屏東百年，是台灣歷史上重要的水利工程，2008年登錄為文化景觀後，成為兼具環境及生態保護的水利設施，蔡英文指出，過去100年來，這條圳路不曾中斷，持續以豐沛水量灌溉屏東平原，讓屏東成為南台灣重要糧倉之一。

蔡英文說，二峰圳是農業發展典範，也是台日友情最佳印證，近年政府透過各項措施傳承二峰圳精神，2017年投入預算超過2000億的前瞻水環境計畫，在農水署改制後，農田水利建設經費也增加至52億，除加速水利建設外也給農民更多照顧。

她強調，推動各項水利建設和水資源計畫，一直是政府的重要工作。因此，對於屏縣府興建林邊溪伏流水示範場址，並於今年6月通水成功，成為全台首個置建伏流水設施的縣市，蔡英文肯定縣府作為，她回想去年水情嚴峻時感性道，在紀念百年工程時，將持續推動水資源保育與永續發展。

蘇貞昌也指出，行政院是因對二峰圳的認識，所以3年前特別交代水利署提早開發伏流水並保留水資源，才能在去年百年大旱及時救助，未來不只是屏東來義鄉，全台各地都要建置地下水庫引用伏流水，同時清淤地上水庫、留住地上水。

潘孟安表示，縣府借鏡百年智慧，催生國內首座以「補充地下水」為概念的大潮州人工湖，台灣伏流水百年的前世今生，都在屏東這塊土地從沒離去，屏東接下承先啟後的重擔，持續往下個百年推進，打造永續取水典範。