總統府提供

蔡英文總統今天接見日本前防衛大臣石破茂等眾議員表示，臺灣是第一島鏈上非常關鍵的防線，將和日本以及其他民主夥伴繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。石破茂則表示，期盼藉由此次來訪，具體討論臺日之間應該如何合作，並解決未來所面臨的問題。

「思考日本安全保障議員之會」訪台團包括日本眾議員石破茂、浜田靖一、長島昭久、參議員清水貴之等人今天赴拜會蔡英文總統，蔡英文表示，多年來，臺灣和日本不論是面對自然災害或疫情的挑戰，都同心協力度過難關。去年臺灣疫情嚴峻的時候，日本也捐贈我們疫苗，她要再次表達感謝。

她再次提到，臺日之間能夠建立深厚的友誼，安倍晉三前首相的支持和付出，扮演關鍵的角色。這個月初，安倍不幸離世，令人難過不捨。許多臺灣民眾都表達哀悼，也都深深覺得，安倍是臺灣永遠的好朋友。

近年來，日本政府也在不同的國際場域，多次強調維持臺海和平穩定的重要性。包括今年的日歐峰會、美日峰會、G7峰會，以及日本今年首度參與的北約峰會等等。蔡英文表示，這份對臺灣的重視和支持，「我們非常感謝」。

她強調，臺灣作為國際社會重要的一員，我們知道，守護臺灣不只是為了守護主權，更是因為，就區域戰略安全而言，臺灣是第一島鏈上非常關鍵的防線。我們會和日本以及其他民主夥伴繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。

除了安保議題之外，她認為，臺灣和日本在許多領域都有緊密的合作。在經貿議題方面，台積電將和SONY合作，在熊本縣進行設廠，相信這個計畫有助於臺日雙方共同達成半導體的穩定供應。她期待，未來和議員們持續密切交流，共同為深化臺日關係努力。

對於安倍遇刺身亡，石破茂致詞時表示，日本的民主主義與制度絕不會因為這次的事件而動搖，輿論也不會因此屈服於暴力。他過去曾與安倍共事，日本對亞太地區所肩負的責任，不論是法制面的整備、軍事能力或經濟力量的提升，「不光只是嘴巴上說說，而是必須付諸具體行動」。他願意持續推動安倍的理念，並肩負起相對應的責任。

「思考日本安全保障議員之會」是個跨黨派的組織，許多成員都在政府部門扮演過相當重要的角色，其中包括前外務大臣前原誠司眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員等，都是這個組織非常重要的成員之一。

石破茂期盼藉由此次來訪，具體討論臺日之間應該如何合作，並一一解決未來所面臨的問題。對於亞太地區維持和平穩定的具體防範作為，事前設想在這個地區會發生什麼態勢，發生後，要根據什麼條約、法律或應用什麼武裝部隊來對抗等這些問題，都必須事先協商並取得共識。

他說，大家在精神與理念上，有共同的思考，但在具體行動作為上，他認為仍欠缺共識。臺灣在世界經濟繁榮上，扮演相當重要的角色；在這樣多變的時期，蔡總統承擔的重責大任，也具歷史意義，「我期待聆聽蔡總統的意見」。